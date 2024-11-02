У Соломʼянському районі уламки дрона пошкодили будинки та авто – відео

В мережі публікують відео наслідків падіння шахеда у Соломʼянському районі.

Ворог з ночі протягом дня атакує Київ дронами. Як раніше повідомлялося, у шести районах столиці зафіксовано падіння уламків ворожих дронів

Зокрема, внаслідок падіння шахеда у Соломʼянському районі в будинках вибиті вікна, згоріла машина. Відео наслідків публікують місцеві пабліки.

Крім того, ми писали, що у Святошинському районі виникла пожежа на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку. У 22-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі частково пошкоджено скління кількох квартир. У Дніпровському районі зафіксовано локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків. А в Шевченківському районі виникло загоряння між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі. Крім того, в Печерському районі у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон.

Додамо, що після атаки дронів на Київ мешканці повідомляли про перебої з електроенергією.

Крім того, дрони летять дуже низько над будинками.

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