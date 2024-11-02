Деяким українцям МВС радить оновити водійські права

Українцям із правами до 2013 року радять оновити документи для доступу до онлайн-сервісів МВС.

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Українцям, які отримали водійські права до 2013 року, варто оновити документи для доступу до повного спектра онлайн-послуг МВС. Про це повідомив Роман Баціц, заступник начальника відділу впровадження електронних послуг Головного сервісного центру МВС, пише Finance.ua.

«Одне з головних питань – це оновлення відомостей, тому що дуже часто звертаються громадяни з питанням, чому не можуть замовити ту чи іншу послугу онлайн. Втім дуже часто звертаються люди, які отримали документи 10−20 років тому. Реєстр працює з 2013 року, і у нас немає такого глобального наповнення, яке дозволить всім громадянам України отримувати послуги у нас. Тому якщо у вас посвідчення водія старше 2013 року, то було б непогано його оновити», — пояснив Баціц.

За його словами, в деяких випадках обмін посвідчення можна здійснити через застосунок «Дія». Зокрема, необхідне фото водія в базі, яке можна отримати з Єдиного демографічного реєстру, доступ до якого надає «Дія». Якщо ж виникають обмеження в кабінеті водія, чиновник рекомендує спробувати іншу платформу.

Також він нагадав, що старі права, видані до 2011 року, не мають терміну дії. Нині ж посвідчення дійсні протягом 30 років, окрім перших прав, які видаються на два роки.

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