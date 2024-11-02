Броньований модуль «Таврія» з великокаліберним кулеметом допущено до експлуатації ЗСУ

Броньований модуль «Таврія» з системою автоматичного наведення може вести вогонь по рухомих об'єктах вдень і вночі.

Джерело фото: Міноборони

Міноборони України офіційно допустило до експлуатації у військах бойовий модуль «Таврія» — дистанційно керовану турель, оснащену двома кулеметами, один з яких великокаліберний. Модуль може бути встановлений на бойові броньовані машини або наземні роботизовані платформи. Про це повідомили у відомстві.

«Таврія» здатна автоматично захоплювати та супроводжувати цілі за допомогою системи управління, ефективно ведучи вогонь по рухомих об'єктах вдень і вночі. Весь модуль захищений бронею, що витримує влучання зі стрілецької зброї та уламків.

При монтажі на бронетехніці оператор керує модулем зсередини машини, що підвищує захищеність військовослужбовця в бою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.