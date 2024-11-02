Бронированный модуль «Таврия» с крупнокалиберным пулеметом допущен к эксплуатации ВСУ

Бронированный модуль «Таврия» с системой автоматического наведения может вести огонь по движущимся объектам днем и ночью.

Источник фото: Минобороны

Минобороны Украины официально допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль «Таврия» - дистанционно управляемую турель, оснащенную двумя пулеметами, один из которых крупнокалиберный. Модуль может быть установлен на боевые бронированные машины или наземные роботизированные платформы. Об этом сообщили в ведомстве.

«Таврия» способна автоматически захватывать и сопровождать цели с помощью системы управления, эффективно ведя огонь по движущимся объектам днем и ночью. Весь модуль защищен броней, выдерживающей попадания из стрелкового оружия и осколков.

При монтаже на бронетехнике оператор управляет модулем изнутри машины, что повышает защищенность военнослужащего в бою.

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