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Бронированный модуль «Таврия» с крупнокалиберным пулеметом допущен к эксплуатации ВСУ

19:22, 2 ноября 2024
Бронированный модуль «Таврия» с системой автоматического наведения может вести огонь по движущимся объектам днем и ночью.
Бронированный модуль «Таврия» с крупнокалиберным пулеметом допущен к эксплуатации ВСУ
Источник фото: Минобороны
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Минобороны Украины официально допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль «Таврия» - дистанционно управляемую турель, оснащенную двумя пулеметами, один из которых крупнокалиберный. Модуль может быть установлен на боевые бронированные машины или наземные роботизированные платформы. Об этом сообщили в ведомстве.

«Таврия» способна автоматически захватывать и сопровождать цели с помощью системы управления, эффективно ведя огонь по движущимся объектам днем и ночью. Весь модуль защищен броней, выдерживающей попадания из стрелкового оружия и осколков.

При монтаже на бронетехнике оператор управляет модулем изнутри машины, что повышает защищенность военнослужащего в бою.

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ВСУ Минобороны

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