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В Украине изменили дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии

12:59, 2 ноября 2024
Теперь День ракетных войск и артиллерии в Украине будут праздновать в день Святой Варвары.
В Украине изменили дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии
Источник фото: FaceNews.ua
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Президент Украины Указом №748/2024 установил новую дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии - 4 декабря. С такой инициативой ранее выступило командование ракетных войск и артиллерии, сообщает Генеральный штаб.

Зато Указ от 31 октября 1997 года, который определял празднование на 3 ноября, утратил силу. Предыдущая дата была связана с событиями Второй мировой войны и имела советские корни.

В Генштабе отметили, что новая дата, 4 декабря, совпадает с Днем Святой Варвары, которая считается покровительницей артиллеристов в европейской традиции. Святая Варвара, почитаемая в украинской культуре, является символом разрушительной силы артиллерии - ее жизнеописание содержит события, связанные с молнией и громом.

По преданию, Варвара была казнена собственным отцом, язычником Диоскором, после того, как приняла христианство. Сразу после этого молния ударила его самого, что дало начало традиции считать святую покровительницей тех, кто работает со взрывчатыми материалами.

Святая Варвара почитается в Украине еще со времен Киевской Руси - по легенде, ее мощи были привезены на украинские земли в 1108 году княгиней Варварой, женой киевского князя Святополка.

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ВСУ указ

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