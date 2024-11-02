В Україні змінили дату святкування Дня ракетних військ і артилерії

Тепер День ракетних військ і артилерії в Україні святкуватимуть у день Святої Варвари.

Джерело фото: FaceNews.ua

Президент України Указом №748/2024 встановив нову дату святкування Дня ракетних військ і артилерії — 4 грудня. З такою ініціативою раніше виступило командування ракетних військ та артилерії, повідомляє Генеральний штаб.

Натомість Указ від 31 жовтня 1997 року, який визначав святкування на 3 листопада, втратив чинність. Попередня дата була пов’язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння.

У Генштабі зазначили, що нова дата, 4 грудня, збігається з Днем Святої Варвари, яка вважається покровителькою артилеристів у європейській традиції. Свята Варвара, шанована в українській культурі, є символом руйнівної сили артилерії — її життєпис містить події, пов'язані з блискавкою та громом.

За переказом, Варвара була страчена власним батьком, язичником Діоскора, після того, як прийняла християнство. Відразу після цього блискавка вдарила його самого, що дало початок традиції вважати святу покровителькою тих, хто працює з вибуховими матеріалами.

Свята Варвара вшановується в Україні ще з часів Київської Русі — за легендою, її мощі були привезені на українські землі в 1108 році княгинею Варварою, дружиною київського князя Святополка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.