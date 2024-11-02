В Британії судили чоловіка за терористичні злочини й підтримку групи Вагнера

Чоловік в бойовому одязі з нашивками групи Вагнера під час заходу реконструкції бою вікінгів розмахував ножем та погрожував оточуючим.

Джерело фото: cps.gov.uk

Суд у Великій Британії засудив 49-річного чоловіка до двох з половиною років ув'язнення за його заяви про приналежність до групи Вагнера, яка воює в Україні. Про це повідомляє британська Королівська прокуратура.

Пьотр Кухарський 28 жовтня 2023 року відвідав захід із реконструкції бою вікінгів, одягнувши бойовий одяг з нашивками групи Вагнера. Під час заходу він поводився агресивно, розмахував ножем у бік інших учасників і демонстрував жест, що імітує перерізання горла.

Свідки заявили, що Кухарський розповідав їм про свою участь у групі Вагнера та воєнні дії в Україні, що також підтверджував у численних постах у Facebook. На допиті він пояснив, що купив символіку групи і стверджував, що «воює», щоб «спровокувати реакцію» від реконструкторів через різні погляди на російське вторгнення.

Кухарський визнав себе винним у носінні символіки, пов'язаної з екстремістською ідеологією та расовою перевагою. Головний королівський прокурор відділу по боротьбі з особливими злочинами і контртероризмом Френк Фергюсон зазначив, що прокуратура завжди буде переслідувати тих, хто підтримує тероризм у будь-якій формі, оскільки його дії мали на меті викликати страх у суспільстві.

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