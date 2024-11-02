На 88 році життя відійшов у засвіти Олег Жуков, автор знаменитої пісні «Люди встречаются».

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Помер відомий український композитор та поет Олег Жуков, якому на момент смерті було 87 років. Автор популярної пісні «Люди встречаются» відійшов у засвіти 31 жовтня. За інформацією білоруських ЗМІ, причини його смерті наразі залишаються невідомими. Відомо лише, що Жуков помер у Білорусі, де прожив останні 50 років свого життя.

Олег Жуков народився у 1937 році в Дніпрі. З дитинства проявляв інтерес до музики і був дуже творчою особистістю. Після переїзду до Донецька він почав виступати в місцевих ресторанах. Однак професійну кар'єру вирішив будувати в Білорусі, переїхавши до Мінська у 29-річному віці. Там його кар'єра набула швидкого розвитку, і він почав виступати з ансамблем під керівництвом Віктора Синайського.

За свою кар'єру композитор написав понад 300 пісень, серед яких «Люди встречаются», «Любовь уходит не прощаясь», «Жизнь играет с нами в прятки» та «Не гаснут костры». Жуков також здобув популярність завдяки співпраці з російським музикантом Юрієм Антоновим.

Попри війну в Україні, композитор залишився в Білорусі, країні, яка підтримує агресію російських військ. У Жукова залишилася родина.

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