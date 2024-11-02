На 88 году жизни отошел в мир иной Олег Жуков, автор знаменитой песни «Люди встречаются».

Фото из открытых источников

Умер известный украинский композитор и поэт Олег Жуков, которому на момент смерти было 87 лет. Автор популярной песни «Люди встречаются» отошел в мир иной 31 октября. По информации белорусских СМИ, причины его смерти пока остаются неизвестными. Известно лишь, что Жуков умер в Беларуси, где прожил последние 50 лет своей жизни.

Олег Жуков родился в 1937 году в Днепре. С детства проявлял интерес к музыке и был очень творческой личностью. После переезда в Донецк он начал выступать в местных ресторанах. Однако профессиональную карьеру решил строить в Беларуси, переехав в Минск в 29-летнем возрасте. Там его карьера получила быстрое развитие, и он начал выступать с ансамблем под руководством Виктора Синайского.

За свою карьеру композитор написал более 300 песен, среди которых «Люди встречаются», «Любовь уходит не прощаясь», «Жизнь играет с нами в прятки» и «Не гаснут костры». Жуков также получил известность благодаря сотрудничеству с российским музыкантом Юрием Антоновым.

Несмотря на войну в Украине, композитор остался в Беларуси, стране, которая поддерживает агрессию российских войск. У Жукова осталась семья.

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