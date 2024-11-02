В Украине 78% объектов социальной инфраструктуры подключено к отоплению

Кроме того, отопление уже подключили в 46% жилых домов Украины.

В Украине уже 78% объектов социальной инфраструктуры и 46% жилых домов получают тепло, сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, подводя итоги заседания Штаба по прохождению отопительного сезона.

«Отдельное внимание - населенным пунктам, где есть проблематика со стартом отопительного сезона. Здесь работаем с органами местного самоуправления и профильными органами центральной власти», - отметил он в своем телеграм-канале в субботу, не указывая конкретные населенные пункты.

Кулеба также анонсировал запуск регулярных брифингов, на которых будут освещаться события отопительного сезона. Он подчеркнул, что вместе с общинами и регионами были обсуждены сценарии развития ситуации в случае форс-мажорных обстоятельств.

«Несмотря на то, что проделана большая работа по подготовке, каждая громада уже должна быть готова к альтернативным решениям для отопления. Ведь понимаем планы врага», - подчеркнул вице-премьер.

Основной задачей является внедрение децентрализации энергетики. Для этого необходимо ускорить установку когенерационных установок и блочно-модульных котельных в общинах. Кулеба также отметил стратегическую важность разработки энергетических паспортов регионов для систематизации данных о состоянии энергосистемы и эффективного планирования.

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