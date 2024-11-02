В Одесской области задержали мужчину, который среди ночи гулял по селу с двумя автоматами Калашникова

Мужчина уже имеет несколько судимостей за имущественные преступления, сейчас ему грозит до семи лет тюрьмы.

Источник фото: Полиция Одесской области

В Одесском районе правоохранители задержали мужчину, который уже имеет несколько судимостей за имущественные преступления, Он бродил по селу с двумя автоматами Калашникова, создавая угрозу для местных жителей. Сейчас он под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали в Главном управлении Нацполиции Одесской области, сотрудники уголовного розыска, проверяя территорию, остановили мужчину возле железнодорожной станции, когда он несет два замотанных в одеяло автомата. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла оружие. Задержанный отказался объяснить его происхождение.

По предварительному заключению экспертов, изъятые предметы являются огнестрельным оружием. «Мы задержали правонарушителя, который имеет несколько судимостей за мошенничество и кражи, последняя из которых не погашена, в процессуальном порядке и при наличии достаточных доказательств сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно действующему законодательству правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Происхождение оружия будет устанавливаться в ходе следствия, которое продолжается под процессуальным руководством Доброславской окружной прокуратуры», - отметил заместитель начальника следственного подразделения отделения полиции № 3 капитан полиции Максим Мачунский.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители напоминают, что в соответствии с действующим законодательством лицо, которое добровольно сдаст оружие, не подлежит уголовной ответственности.

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