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Александр Сырский обсудил с чешской делегацией поддержку ВСУ

11:29, 2 ноября 2024
На встрече с чешской делегацией Сырский обсудил ситуацию на фронте.
Александр Сырский обсудил с чешской делегацией поддержку ВСУ
Источник фото: Александр Сырский
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский встретился с делегацией вооруженных сил Чехии, возглавляемой начальником Генштаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой, чтобы обсудить дальнейшие инициативы Чехии по поддержке украинской армии.

Сырский проинформировал чешских коллег о сложной ситуации на фронте, где активные боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. «Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения», - отметил он в телеграмм-канале.

Главнокомандующий подчеркнул, что Чехия является «преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых стоит отметить коалицию по развитию возможностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО».

В завершение встречи Сырский поблагодарил генерал-лейтенанта Ржегци, правительство и народ Чехии за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение реализации действующих инициатив.

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ВСУ война Чехия Александр Сырский

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