Олександр Сирський обговорив з чеською делегацією підтримку ЗСУ

На зустрічі з чеською делегацією Сирський обговорив ситуацію на фронті.

Джерело фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з делегацією збройних сил Чехії, очолюваною начальником Генштабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою, щоб обговорити подальші ініціативи Чехії щодо підтримки української армії.

Сирський поінформував чеських колег про складну ситуацію на фронті, де активні бойові дії вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. «Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі, Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення», — зазначив він у телеграм-каналі.

Головнокомандувач підкреслив, що Чехія є «відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких варто відзначити коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО».

На завершення зустрічі Сирський подякував генерал-лейтенанту Ржегці, уряду та народу Чехії за підтримку України та висловив сподівання на продовження реалізації чинних ініціатив.

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