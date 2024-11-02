У Вашингтоні готують Національну гвардію на випадок насильства під час виборів

В столиці штату вже зафіксовані випадки підпалу сотень бюлетенів у виборчих урнах.

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Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі заявив про готовність частини Національної гвардії у зв'язку з інформацією та занепокоєнням щодо можливого насильства під час виборів 2024 року. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в столиці штату нещодавно сталися випадки підпалу сотень бюлетенів у виборчих урнах. Інслі повідомив, що внаслідок використання запального пристрою у Ванкувері були пошкоджені або знищені сотні бюлетенів.

«Ґрунтуючись на загальній і конкретній інформації та занепокоєнні щодо можливості насильства або інших незаконних дій, пов'язаних із загальними виборами 2024 року, я хочу запевнити, що ми повністю готові до реагування», — йдеться в його листі.

Вибори в США заплановані на вівторок, 5 листопада.

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