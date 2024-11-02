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В 2025 році Україна матиме крилаті та балістичні ракети власного виробництва

10:53, 2 листопада 2024
Україна розпочне виробництво ракет та планує відновити виробництво дефіцитних снарядів.
В 2025 році Україна матиме крилаті та балістичні ракети власного виробництва
Джерело фото: ТСН
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До середини 2025 року Україна зможе розпочати виробництво власних крилатих та балістичних ракет. Про це заявив директор державного підприємства «Спецтехноекспорт» Олексій Петров в інтерв'ю OBOZ.UA. За його словами, вже спостерігав льотні випробування вітчизняних ракет і отримані результати є обнадійливими.

«Скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025 року», — підкреслив Петров.

Він також зазначив, що в Україні вже виготовляються 155-мм снаряди стандарту НАТО, які є ефективними на великих дистанціях у боротьбі з противником. Разом з тим, українські державні підприємства продовжують працювати над відновленням і розширенням виробництва боєприпасів радянського стандарту.

«Крім того, українські державні компанії намагаються відновити або розширити виробництво боєприпасів і радянського стандарту, на жаль, від якого ми не можемо ще позбутися. Постріл калібру 152-мм , який летить за 30 км, вкрай необхідний, як і 122-мм . Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися силами оборони», – сказав Петров.

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