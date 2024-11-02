Практика судів
  1. В Україні

Користувачі «Резерв+» отримали помилкові сповіщення через збій у системі

10:35, 2 листопада 2024
Тестові сповіщення про онлайн відстрочки помилково надійшли не тим користувачам.
Користувачі «Резерв+» отримали помилкові сповіщення через збій у системі
Джерело фото: РБК-Україна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Увечері 1 листопада в додатку «Резерв+» стався збій, внаслідок чого деякі користувачі отримали тестові сповіщення про онлайн відстрочки. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID», – зазначила Черногоренко.

У Міноборони запевнили, що протягом найближчих годин буде відновлено доступ до авторизації.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони запустило тест онлайн-відстрочки у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міноборони Резерв+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадськість братиме участь в атестації керівників поліції на доброчесність – Кабмін подав законопроект

В свою чергу, МВС затвердить перелік критеріїв доброчесності для поліцейських.

Люстраційні заборони, встановлені у 2014 році, більше не діють – що далі

Строки люстраційних обмежень на зайняття посад на державній службі та у правоохоронних органах втратили чинність через сплив строків.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Уряду доручать перевірити українців, які отримують «чорнобильську пенсію» – бюджетний комітет

«Чорнобильська пенсія» буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Результати судової та антикорупційної реформ отримали найнижчу оцінку – 73% та 84% незадоволених – результати опитування на замовлення КМЄС

Незважаючи на численні реформи судової гілки влади та введення до процедур відбору членів ключових судових органів міжнародних експертів, 73% опитаних висловили незадоволення результатами реформи, а 55% вважають підтримку ЄС неефективною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду