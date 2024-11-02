Користувачі «Резерв+» отримали помилкові сповіщення через збій у системі

Тестові сповіщення про онлайн відстрочки помилково надійшли не тим користувачам.

Джерело фото: РБК-Україна

Увечері 1 листопада в додатку «Резерв+» стався збій, внаслідок чого деякі користувачі отримали тестові сповіщення про онлайн відстрочки. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID», – зазначила Черногоренко.

У Міноборони запевнили, що протягом найближчих годин буде відновлено доступ до авторизації.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони запустило тест онлайн-відстрочки у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів.

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