Практика судів
  1. В Україні

На Одещині затримали чоловіка, який серед ночі гуляв селом з двома автоматами Калашникова

19:40, 2 листопада 2024
Чоловік вже має кілька судимостей за майнові злочини, наразі йому загрожує до семи років в’язниці.
На Одещині затримали чоловіка, який серед ночі гуляв селом з двома автоматами Калашникова
Джерело фото: Поліція Одеської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одеському районі правоохоронці затримали чоловіка, який вже має кілька судимостей за майнові злочини, Він блукав селом з двома автоматами Калашникова, створюючи загрозу для місцевих жителів. Наразі він під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як розповіли в Головному управлінні Нацполіції Одеської області, співробітники карного розшуку, перевіряючи територію, зупинили чоловіка біля залізничної станції, коли він несе два замотані у ковдру автомати. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка вилучила зброю. Затриманий відмовився пояснити її походження.

За попереднім висновком експертів, вилучені предмети є вогнепальною зброєю. «Ми затримали правопорушника, який має декілька судимостей за шахрайство та крадіжки, остання з яких не погашена, в процесуальному порядку та за наявності достатніх доказів повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Походження зброї буде встановлюватись в ході слідства, яке триває під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури», — зазначив заступник начальника слідчого підрозділу відділення поліції № 3 капітан поліції Максим Мачунський.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці нагадують, що відповідно до чинного законодавства особа, яка добровільно здасть зброю, не підлягає кримінальній відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція зброя Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Боротьба з корупцією та реформи в Україні – це як їзда на велосипеді, не можна просто перестати крутити педалі посеред дороги – посол ЄС Катаріна Матернова

У посольстві Європейського Союзу порадили громадянам України набратися терпіння і дочекатися результатів реформ та боротьби з корупцією.

Обмеження прав людини в Україні є пропорційними, але треба краще захищати права громадських активістів – Єврокомісія

Єврокомісія у звіті вказала, що в Україні зберігається загальна повага до прав людини, обмеження прав під час воєнного стану є пропорційним, але треба уникати тиску на громадських активістів.

Верховна Рада підтримала створення Соціального реєстру, який буде обмінюватися даними з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг»

Схвалений за основу законопроект передбачає, що окрім Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховна Рада схвалила рекомендації про збільшення посадових окладів в НАЗК

Депутати підтримали збільшення розмірів посадових окладів працівників НАЗК, де, за даними Мінфіну, середня зарплата керівництва НАЗК за вересень 2024 року склала 254,2 тисячі грн, керівника структурного підрозділу – 85,3 тисяч грн, а рядового спеціаліста – 49,2 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду