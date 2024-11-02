На Одещині затримали чоловіка, який серед ночі гуляв селом з двома автоматами Калашникова

Чоловік вже має кілька судимостей за майнові злочини, наразі йому загрожує до семи років в’язниці.

Джерело фото: Поліція Одеської області

У Одеському районі правоохоронці затримали чоловіка, який вже має кілька судимостей за майнові злочини, Він блукав селом з двома автоматами Калашникова, створюючи загрозу для місцевих жителів. Наразі він під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як розповіли в Головному управлінні Нацполіції Одеської області, співробітники карного розшуку, перевіряючи територію, зупинили чоловіка біля залізничної станції, коли він несе два замотані у ковдру автомати. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка вилучила зброю. Затриманий відмовився пояснити її походження.

За попереднім висновком експертів, вилучені предмети є вогнепальною зброєю. «Ми затримали правопорушника, який має декілька судимостей за шахрайство та крадіжки, остання з яких не погашена, в процесуальному порядку та за наявності достатніх доказів повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Походження зброї буде встановлюватись в ході слідства, яке триває під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури», — зазначив заступник начальника слідчого підрозділу відділення поліції № 3 капітан поліції Максим Мачунський.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці нагадують, що відповідно до чинного законодавства особа, яка добровільно здасть зброю, не підлягає кримінальній відповідальності.

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