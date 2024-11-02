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В Україні 78% об'єктів соціальної інфраструктури підключено до опалення

13:17, 2 листопада 2024
Крім того, опалення вже підключили у 46% житлових будинків України.
В Україні 78% об'єктів соціальної інфраструктури підключено до опалення
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В Україні вже 78% об'єктів соціальної інфраструктури та 46% житлових будинків отримують тепло, повідомив віцепрем'єр з відбудови, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, підсумовуючи результати засідання Штабу з проходження опалювального сезону.

«Окрема увага - населеним пунктам, де є проблематика зі стартом опалювального сезону. Тут працюємо з органами місцевого самоврядування та профільними органами центральної влади», — зазначив він у своєму телеграм-каналі в суботу, не вказуючи конкретні населені пункти.

Кулеба також анонсував запуск регулярних брифінгів, на яких висвітлюватимуться події опалювального сезону. Він підкреслив, що разом з громадами та регіонами було обговорено сценарії розвитку ситуації у разі форс-мажорних обставин.

«Попри те, що пророблена велика робота з підготовки, кожна громада вже має бути готова до альтернативних рішень для опалення. Адже розуміємо плани ворога», — наголосив віцепрем'єр.

Основним завданням є впровадження децентралізації енергетики. Для цього необхідно пришвидшити встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень у громадах. Кулеба також відзначив стратегічну важливість розроблення енергетичних паспортів регіонів для систематизації даних про стан енергосистеми та ефективного планування.

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