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В Британии судили мужчину за террористические преступления и поддержку группы Вагнера

13:35, 2 ноября 2024
Мужчина в боевой одежде с нашивками группы Вагнера во время мероприятия реконструкции боя викингов размахивал ножом и угрожал окружающим.
В Британии судили мужчину за террористические преступления и поддержку группы Вагнера
Источник фото: cps.gov.uk
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Суд в Великобритании приговорил 49-летнего мужчину к двум с половиной годам заключения за его заявления о принадлежности к группе Вагнера, которая воюет в Украине. Об этом сообщает британская Королевская прокуратура.

Петр Кухарский 28 октября 2023 года посетил мероприятие по реконструкции боя викингов, надев боевую одежду с нашивками группы Вагнера. Во время мероприятия он вел себя агрессивно, размахивал ножом в сторону других участников и демонстрировал жест, имитирующий перерезание горла.

Свидетели заявили, что Кухарский рассказывал им о своем участии в группе Вагнера и военных действиях в Украине, что также подтверждал в многочисленных постах в Facebook. На допросе он объяснил, что купил символику группы и утверждал, что «воюет», чтобы «спровоцировать реакцию» от реконструкторов из-за различных взглядов на российское вторжение.

Кухарский признал себя виновным в ношении символики, связанной с экстремистской идеологией и расовым превосходством. Главный королевский прокурор отдела по борьбе с особыми преступлениями и контртерроризмом Фрэнк Фергюсон отметил, что прокуратура всегда будет преследовать тех, кто поддерживает терроризм в любой форме, поскольку его действия имели целью вызвать страх в обществе.

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