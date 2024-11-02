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Некоторым украинцам МВД советует обновить водительские права

18:07, 2 ноября 2024
Украинцам с правами до 2013 года советуют обновить документы для доступа к онлайн-сервисам МВД.
Некоторым украинцам МВД советует обновить водительские права
Источник фото: УНИАН
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Украинцам, которые получили водительские права до 2013 года, стоит обновить документы для доступа к полному спектру онлайн-услуг МВД. Об этом сообщил Роман Бациц, заместитель начальника отдела внедрения электронных услуг Главного сервисного центра МВД, пишет Finance.ua.

«Один из главных вопросов - это обновление сведений, потому что очень часто обращаются граждане с вопросом, почему не могут заказать ту или иную услугу онлайн. Впрочем очень часто обращаются люди, которые получили документы 10-20 лет назад. Реестр работает с 2013 года, и у нас нет такого глобального наполнения, которое позволит всем гражданам Украины получать услуги у нас. Поэтому если у вас водительское удостоверение старше 2013 года, то было бы неплохо его обновить», - пояснил Бациц.

По его словам, в некоторых случаях обмен удостоверения можно осуществить через приложение «Дія». В частности, необходимо фото водителя в базе, которое можно получить из Единого демографического реестра, доступ к которому предоставляет «Дія». Если же возникают ограничения в кабинете водителя, чиновник рекомендует попробовать другую платформу.

Также он напомнил, что старые права, выданные до 2011 года, не имеют срока действия. Сейчас же удостоверения действительны в течение 30 лет, кроме первых прав, которые выдаются на два года.

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МВД водительские права

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