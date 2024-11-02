У Шевченківському районі Києва через падіння уламків дрона горить офісна будівля

Падіння уламків дронів зафіксовано у шести районах Києва.

Джерело фото: mil.in.ua

В результаті атаки російських безпілотників, сталася пожежа в офісній будівлі в Шевченківському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Виклик екстрених служб у Шевченківський район столиці. Попередньо - пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА» - зазначив Кличко. Пізніше він уточнив, що уламки дрона влучили в офісну будівлю, викликавши загоряння на одному з поверхів. Екстрені служби вже працюють на місці події.

Падіння уламків «шахедів» зафіксовано у шести районах столиці – у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському, повідомляє КМВА.

Нагадаємо, в результаті ворожої атаки уламки дронів впали в Солом'янському та Дніпровському районах, у Святошинському районі виникла пожежа на 15-му та 16-му поверхах.

Крім того, мешканці повідомляють про перебої з електроенергією.

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