У Києві хочуть збудувати дорогу до непрацюючого аеропорту за 1,56 млрд гривень

Київська влада оголосила тендери на будівництво дороги до Жулян.

Фото ілюстративне

Київська міська державна адміністрація через комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» оголосила тендери на проєктування та будівництво першої черги дороги до аеропорту «Київ» (Жуляни) з загальною очікуваною вартістю 1,56 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням «Наші гроші» з посиланням на платформу «Прозорро», мова йде про автомобільну дорогу, що проходитиме від проспекту Валерія Лобановського до аеропорту в Солом'янському районі Києва. Затверджений у вересні 2023 року проєкт передбачає будівництво ділянки завдовжки 4,3 км. Для верхнього шару покриття планується використання дрібнозернистого асфальтобетону з модифікацією полімерною добавкою.

Перша черга передбачає 2,8 км дороги з двома смугами руху, смугою безпеки, велосипедною доріжкою, тротуарами, очищувальними спорудами, надземним пішохідним переходом та світлофорним об'єктом. Проєктні роботи для першої черги оцінюються в 7,38 млн грн, а будівництво має завершитися до середини 2026 року.

Друга черга, що складається з 1,5 км дороги з однією смугою руху, також буде включати тротуари та очисні споруди. Проєктні роботи для неї замовлено у ТОВ "ВКФ «Стандарт-Авто», а будівельні – у ТОВ «КП «Шляхбуд Інвест».

Історія цього проєкту почалася у 2010 році в рамках підготовки до «Євро-2012». Тоді уклали первинний договір з ПрАТ «Укратоменергобуд» на 174,35 млн грн. За планом дорогу довжиною 3,5 км мали збудувати до березня 2012 року, але проєкт не був завершений у зазначені терміни.

Джерело фото: Наші гроші

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