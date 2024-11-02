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У Києві хочуть збудувати дорогу до непрацюючого аеропорту за 1,56 млрд гривень

12:41, 2 листопада 2024
Київська влада оголосила тендери на будівництво дороги до Жулян.
У Києві хочуть збудувати дорогу до непрацюючого аеропорту за 1,56 млрд гривень
Фото ілюстративне
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Київська міська державна адміністрація через комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» оголосила тендери на проєктування та будівництво першої черги дороги до аеропорту «Київ» (Жуляни) з загальною очікуваною вартістю 1,56 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням «Наші гроші» з посиланням на платформу «Прозорро», мова йде про автомобільну дорогу, що проходитиме від проспекту Валерія Лобановського до аеропорту в Солом'янському районі Києва. Затверджений у вересні 2023 року проєкт передбачає будівництво ділянки завдовжки 4,3 км. Для верхнього шару покриття планується використання дрібнозернистого асфальтобетону з модифікацією полімерною добавкою.

Перша черга передбачає 2,8 км дороги з двома смугами руху, смугою безпеки, велосипедною доріжкою, тротуарами, очищувальними спорудами, надземним пішохідним переходом та світлофорним об'єктом. Проєктні роботи для першої черги оцінюються в 7,38 млн грн, а будівництво має завершитися до середини 2026 року.

Друга черга, що складається з 1,5 км дороги з однією смугою руху, також буде включати тротуари та очисні споруди. Проєктні роботи для неї замовлено у ТОВ "ВКФ «Стандарт-Авто», а будівельні – у ТОВ «КП «Шляхбуд Інвест».

Історія цього проєкту почалася у 2010 році в рамках підготовки до «Євро-2012». Тоді уклали первинний договір з ПрАТ «Укратоменергобуд» на 174,35 млн грн. За планом дорогу довжиною 3,5 км мали збудувати до березня 2012 року, але проєкт не був завершений у зазначені терміни.

 

Джерело фото: Наші гроші

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Київ дороги

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