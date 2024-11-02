На Киевщине из-за атаки беспилотников получила повреждения высоковольтная линия

В результате падения обломков зафиксировано три факта повреждения сетей, отметили в ДТЭК.

иллюстративное изображение

2 ноября враг в очередной раз атаковал Киев и область дронами. Как писала «Судебно-юридическая газета», по информации КГВА, было зафиксировано падение обломков БпЛА в шести районах столицы.

В ДТЭК сообщили, что в результате падения обломков зафиксировано три факта повреждения сетей.

«Утреннее поражение транзитной высоковольтной линии на Киевщине привело к отключению света в столице. Часть домов Голосеевского района осталась без электричества», – отметили в компании.

Энергетики оперативно подключили клиентов и в течение одного часа вернули свет. Самая высоковольтная линия нуждается в ремонте, отметили в ДТЭК.

Еще одно повреждение распределительных сетей привело к отключению в Бучанском районе области. Там также удалось вернуть свет во все дома.

Третье повреждение сетей было зафиксировано в Вышгородском районе. Там в настоящее время энергетики продолжают ремонтные работы, отмечают в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.