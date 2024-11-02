От системы Шлях отключили более 200 перевозчиков из-за схем с выездом мужчин за границу

ГНСУ с начала 2024 года направила в правоохранительные органы более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, которые связаны с незаконной переправкой лиц через границу, подделкой документов.

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За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы Укртрансбезопасность отключила от Системы «Шлях» 223 перевозчика, из них 202 лицензиата исключили по материалам ГПСУ.

«С начала введения в Украине военного положения в нелегальных схемах использовалась система «Шлях». По таким схемам мужчины выезжали за пределы Украины как водители и не возвращались в Украину», - отмечают в Государственной пограничной службе.

Как говорится в сообщении Госпогранслужбы, оперативно-розыскные подразделения ГНСУ только с начала 2024 года в правоохранительные органы направили более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных, в частности, уголовными статьями 332, 358 УКУ, которые связаны с незаконной переправкой лиц через границу, подделкой документов.

Отмечается, что по этим статьям УКУ начато около 1 500 уголовных производств, более 1 700 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, а суды вынесли более 220 обвинительных приговоров, из них около 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу.

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