Практика судов
  1. В Украине

От системы Шлях отключили более 200 перевозчиков из-за схем с выездом мужчин за границу

14:29, 2 ноября 2024
ГНСУ с начала 2024 года направила в правоохранительные органы более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, которые связаны с незаконной переправкой лиц через границу, подделкой документов.
От системы Шлях отключили более 200 перевозчиков из-за схем с выездом мужчин за границу
Источник фото: Flickr
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы Укртрансбезопасность отключила от Системы «Шлях» 223 перевозчика, из них 202 лицензиата исключили по материалам ГПСУ.

«С начала введения в Украине военного положения в нелегальных схемах использовалась система «Шлях». По таким схемам мужчины выезжали за пределы Украины как водители и не возвращались в Украину», - отмечают в Государственной пограничной службе.

Как говорится в сообщении Госпогранслужбы, оперативно-розыскные подразделения ГНСУ только с начала 2024 года в правоохранительные органы направили более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных, в частности, уголовными статьями 332, 358 УКУ, которые связаны с незаконной переправкой лиц через границу, подделкой документов.

Отмечается, что по этим статьям УКУ начато около 1 500 уголовных производств, более 1 700 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, а суды вынесли более 220 обвинительных приговоров, из них около 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила рекомендации по увеличению должностных окладов в НАПК

Депутаты поддержали увеличение размеров должностных окладов работников НАПК, где, по данным Минфина, средняя зарплата руководства НАПК за сентябрь 2024 года составила 254,2 тысячи грн, руководителя структурного подразделения – 85,3 тысячи грн, а рядового специалиста – 49,2 тысячи грн.

Коррупционеров смогут освобождать от перспективы тюрьмы, если они дадут обличительные показания на других – подписан закон

Обвиняемые в коррупции путем соглашений со следствием смогут остаться на свободе с испытательным сроком – подписан закон о соглашениях со следствием.

Какие риски несет в себе «узаконивание» следственным судьей нарушения права на свободу от саморазоблачения – статья д. ю. н., профессора Николая Мельника

Право подозреваемого на свободу от саморазоблачения исключает любое принуждение со стороны обвинения в предоставлении ей подозреваемым информации и доказательств, которые носят инкриминирующий характер и могут быть использованы стороной обвинения для доказательства виновности подозреваемого – д. ю. н., профессор Николай Мельник

Объединенная палата КУС ВС сделала вывод о начале течения срока давности привлечения к ответственности за совершение продолжающегося преступления

ОП КУС Верховного Суда отменила решение судов предыдущих инстанций, освободивших обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Счетная палата будет проводить финансовый аудит апелляционных и местных судов – принят закон

В законе о реформе Счетной палаты, которую теперь будут отбирать с решающим голосом международных экспертов, предусмотрены непосредственные полномочия Счетной палаты на проведение аудита судов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду