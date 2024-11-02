Украинцы смогут заплатить за лекарства и медицинские изделия тысячей гривен, которые начислит государство

Государство хочет дополнить перечень на что может быть направлено 1000 грн єПідтримки приобретением лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Источник фото: НБУ

Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней «єПідтримки», на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства, сообщают в Минэкономики. 1000 грн єПідтримки поступит украинцам на карточку «Национального кэшбека».

Как отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, государство хочет дополнить перечень на что может быть направлено 1000 грн єПідтримки, приобретением лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Юлия Свириденко подчеркнула, что люди уже получили первые выплаты кэшбека и даже начали его тратить. В настоящее время средства по программе Национальный кэшбек можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты.

По ее словам, в программу «Национальный кэшбек» уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий.

Юлия Свириденко отметила, что во время действия предыдущей программы «єПідтримка» и программы помощи в размере 6500 грн в 2021-2022 годах украинцы потратили более 500 млн грн на медикаменты.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский поручил Правительству ввести с 1 декабря новую программу «єПідтримка», предусматривающую выплату тысячи гривен поддержки украинцам.

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