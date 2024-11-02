В Украине становится холоднее, местами прогнозируют мокрый снег и дождь

Уже в понедельник, 4 ноября, на Левобережье прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В выходные в Украине прогнозируют ветреную погоду. Как сообщает Укргидрометцентр, 2 ноября в большинстве областей небольшой дождь. Температура ночью 4-10° тепла, днем ​​7-14°, на юге страны до 19°.

В воскресенье, 3 ноября, преимущественно без осадков. А уже в понедельник, 4 ноября, на Левобережье небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на остальной территории без осадков.

«Ожидается понижение температуры ночью до 3° тепла – 2° мороза, днем ​​до 3-8° тепла, в южной части ночью и днем ​​3-10° тепла», – говорят специалисты.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 2 и 4 ноября порывы 15-20 м/с.

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