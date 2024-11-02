Партії та союзники витратили рекордні $14,7 млрд на вибори в США

11 000 політичних груп витратили 14,7 мільярда доларів, щоб вплинути на вибори 2024 року.

Джерело фото: BBC

На передвиборчу кампанію в США партії та їх союзники вже витратили близько 14,7 млрд доларів, повідомляє Bloomberg. Ці кошти були використані кандидатами, партіями та політичними комітетами – від великих донорів, таких як Ілон Маск, до менш відомих нішевих організацій. Загалом у кампаніях задіяні близько 11 тисяч «політичних груп».

«Політична система США працює на грошах – і на великих. Через відсутність законодавчих обмежень щодо того, скільки грошей можна витратити на обрання кандидатів до Білого дому та Конгресу, виборці завалені рекламою, текстовими повідомленнями та розсилками, поки республіканці та демократи борються за вплив на глибоко розділений електорат», — підкреслює видання.

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