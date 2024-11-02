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На Хмельниччині через атаку дронів пошкоджений елеватор

19:58, 2 листопада 2024
На Хмельниччині сили ППО знищили два безпілотники.
На Хмельниччині через атаку дронів пошкоджений елеватор
Джерело фото: mil.in.ua
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Уночі Хмельницька область зазнала атаки російських дронів, внаслідок якої постраждав місцевий елеватор. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони змогли знищити два безпілотники. «В результаті атаки завдано незначних пошкоджень конструкціям елеватора», — зазначив Тюрін.

На даний момент немає інформації про жертв чи постраждалих унаслідок обстрілу.

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Хмельницький

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