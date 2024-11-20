Правительство ФРГ разработало секретную программу «Оперативный план Германии».

Бундесвер приступил к активной подготовке рот военных на случай боевых столкновений с Россией. Немецкие власти недавно приняли секретный план, описывающий, как страна будет действовать в случае войны. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, первоначальная версия документа под названием «Оперативный план Германии» содержит около тысячи страниц. В нем перечислены сооружения и инфраструктурные объекты, требующие защиты.

Также в нем есть инструкции, как действовать в случае обороны или напряженности через российские маневры на восточном фланге НАТО, когда Германия должна стать логистическим центром для сотен тысяч военных и доставки техники и медикаментов.

Кроме того, в документе прописана роль в экономике страны, отметили журналисты. Подполковник и глава гамбургского государственного командования Йорн Плишке призвал местные компании научить не менее пяти водителей грузовиков на каждую сотню сотрудников.

«70 процентов всех грузовиков на дорогах Германии водят восточноевропейцы. Если там начнется война, где будут эти люди? – объяснил он.

Кроме того, Плишке советует компаниям составить конкретный план того, что и от каких сотрудников ожидается в случае кризисной ситуации, поделились в издании. Он добавил, что для самозащиты важно, чтобы все работники понимали, что такое безопасность.

Подполковник напомнил немцам о полетах дронов, попытках шпионажа, обнаружении тайников с оружием и планах покушения на все чаще встречающиеся в стране топ-менеджеров. Он подчеркнул, что Германии нужно быть готовой дать отпор врагу:

«Это называется «формированием поля сражения». Россия начала готовиться к войне. Через четыре-пять лет Россия будет готова и способна атаковать дальше на мероприятие. Россия сейчас производит 25 боевых танков в месяц, Германия – три в год».

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