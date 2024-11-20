Бундесвер почав готувати представників німецького бізнесу до можливої ​​військової загрози

Уряд ФРН розробив секретну програму «Оперативний план Німеччини».

Бундесвер розпочав активну підготовку рот військових на випадок бойових зіткнень з Росією. Німецька влада нещодавно ухвалила секретний план, який описує те, як країна діятиме в разі війни. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За інформацією видання, первісна версія документа під назвою «Оперативний план Німеччини» містить близько тисячі сторінок. У ньому перераховані споруди та інфраструктурні об'єкти, які потребують захисту.

Також у ньому є інструкції, як діяти у разі оборони або у разі напруженості через російські маневри на східному фланзі НАТО, коли Німеччина має стати логістичним центром для сотень тисяч військових та доставки техніки та медикаментів.

Крім того, у документі прописана роль економіки країни, зазначили журналісти. Підполковник і голова гамбурзького державного командування Йорн Плішке закликав місцеві компанії навчити щонайменше п'ятьох водіїв вантажівок на кожну сотню співробітників.

«70 відсотків усіх вантажівок на дорогах Німеччини водять східноєвропейці. Якщо там почнеться війна, де будуть ці люди?» - пояснив він.

Крім того, Плішке радить компаніям скласти конкретний план того, що і від яких співробітників очікується в разі кризової ситуації, поділилися у виданні. Він додав, що для самозахисту важливо, щоб усі працівники розуміли, що таке безпека.

Підполковник нагадав німцям про польоти дронів, спроби шпигунства, виявлення схованок зі зброєю і плани замаху на топ-менеджерів, які дедалі частіше трапляються в країні. Він наголосив, що Німеччині потрібно бути готовою дати відсіч ворогові:

«Це називається «формуванням поля бою». Росія почала готуватися до війни. Через чотири-п'ять років Росія буде готова й здатна атакувати далі на захід. Росія зараз виробляє 25 бойових танків на місяць, Німеччина - три на рік».

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