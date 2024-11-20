Росія місяцями накопичувала ракети Х-101, «Калібри» і балістику, — керівник ЦПД при РНБО Коваленко

Андрій Коваленко відреагував на повідомлення посольства США про ймовірність масованого обстрілу з боку РФ.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на повідомлення посольства США про ймовірність масованого обстрілу 20 листопада.

Він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також «калібрів» і балістики.

«Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже.

Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги», — зазначив Коваленко.

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