Россия месяцами накапливала ракеты Х-101, «Калибры» и баллистику, – руководитель ЦПД при СНБО Коваленко

Андрей Коваленко отреагировал на сообщение посольства США о вероятности массированного обстрела со стороны РФ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на сообщение посольства США о вероятности массированного обстрела 20 ноября.

Он напомнил, что россияне производили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также «калибров» и баллистики.

«Для обстрелов в России готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Тоже корабли. Ранее это уже сообщали.

Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям - реагировать на тревоги», - отметил Коваленко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.