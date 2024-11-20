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Россия месяцами накапливала ракеты Х-101, «Калибры» и баллистику, – руководитель ЦПД при СНБО Коваленко

09:23, 20 ноября 2024
Андрей Коваленко отреагировал на сообщение посольства США о вероятности массированного обстрела со стороны РФ.
Россия месяцами накапливала ракеты Х-101, «Калибры» и баллистику, – руководитель ЦПД при СНБО Коваленко
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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на сообщение посольства США о вероятности массированного обстрела 20 ноября.

Он напомнил, что россияне производили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также «калибров» и баллистики.

«Для обстрелов в России готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Тоже корабли. Ранее это уже сообщали.

Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям - реагировать на тревоги», - отметил Коваленко.

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