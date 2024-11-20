В Киеве пройдут учения для усиления безопасности — увеличится количество блокпостов и проверок

По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Фото: unian.net

В Киеве 20 пройдут учения для усиления безопасности. Правоохранители будут отрабатывать проверки транспорта и документов, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. В частности, из-за этого в столице может увеличиться блокпост. Об этом сообщает КМВА.

«В условиях войны, безопасность Киева и защита его жителей нуждается в постоянном повышении уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки», — говорится в сообщении.

В КМВА указывают, что эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.

По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Главная задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

«Такие тренировки в Киеве будут проводиться и дальше – системно. Они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.

Поэтому все структуры, силы и ведомства столицы ежедневно работают по защите Киева и его жителей!

Верьте в Украину, верьте в ее вооруженные силы и вместе приближаем мир в Украине после нашей победы!» – подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

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