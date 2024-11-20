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У Києві пройдуть безпекові навчання — побільшає блокпостів та перевірок

09:06, 20 листопада 2024
За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.
У Києві пройдуть безпекові навчання — побільшає блокпостів та перевірок
Фото: unian.net
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У Києві 20 листопада пройдуть безпекові навчання. Правоохоронці будуть відпрацьовувати перевірки транспорту та документів, пошукові та контрдиверсійні заходи. Зокрема, через це у столиці може побільшати блокпостів. Про це повідомляє КМВА. 

«В умовах війни, безпека Києва та захист його мешканців потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому, Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами систематично проводять тренування», — йдеться у повідомленні.

У КМВА вказують, що ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Головне завдання  навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

«Такі тренування в Києві будуть проводитися й надалі – системно. Вони потрібні аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.

Тому усі структури, сили і відомства столиці щоденно працюють задля захисту Києва та його мешканців!

Вірте в Україну, вірте в її збройні сили і разом наближаємо мир в Україні після нашої перемоги!» — наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

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Київ

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