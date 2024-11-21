СБУ затримала агента російських спецслужб, який коригував повітряні атаки та вчиняв підпали

Зловмисником виявився 22-річний бариста з Вінниці.

Служба безпеки України повідомила, що затримала ще одного агента спецслужб Росії, який діяв у Київській та Вінницькій областях. Зловмисником виявився 22-річний бариста з Вінниці, який коригував ворожий вогонь та вчиняв підпали. Про це поінформували у пресслужбі СБУ.

Агент збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями.

Окрім виконання ворожих завдань на Київщині зрадник намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.

Зловмисника викрила військова контррозвідка СБУ, задокументувала його злочини і затримала «по гарячих слідах» після спроби підпалити трансформатор.

«Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований гру РФ у жовтні цього року.

Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, через який він «звітував» своєму російському куратору», - заявили у СБУ.

Агенту повідомили про підозру, наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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