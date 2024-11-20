Цифровий портал «Партнер МОУ» опрацював понад 200 заяв від постачальників тилового майна

Міноборони ухвалило 68 позитивних рішень на платформі «Партнер МОУ» за перші місяці роботи.

Джерело фото: mod.gov.ua

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Запущений влітку 2024 року портал «Партнер МОУ», який цифровізує взаємодію Міністерства оборони з постачальниками тилового майна, вже опрацював 225 заяв від користувачів. Заявки стосувалися військово-дослідних випробувань, роз’яснень, а також отримання актів відповідності майна нормативно-технічним вимогам.

За даними Міноборони, станом на 18 листопада ухвалено 68 позитивних рішень, а ще 22 заяви перебувають у розгляді.

«Перші результати роботи цифрового порталу «Партнер МОУ» свідчать про зацікавленість виробників та постачальників у співпраці з Міноборони та готовність контрагентів відповідати сучасним вимогам», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За період із 2 серпня до 18 листопада платформу відвідали 4 200 користувачів.

Цифровий портал спрямований на розширення бази постачальників якісного тилового майна для Збройних сил України, забезпечення прозорості закупівельного процесу та покращення комунікації між Міноборони й бізнесом.

Міністерство планує й надалі вдосконалювати платформу, щоб підвищити її ефективність і забезпечити ще тіснішу співпрацю з постачальниками.

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