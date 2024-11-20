Дональд Трамп планирует назначить на должность министра образования Линду Макмехон

Макмехон считалась главным претендентом на должность министра торговли, но ожидается, что Трамп назначит министром торговли Говарда Лутника.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что планирует назначить на должность министра образования Линду Макмехон, которая является одним из лидеров его переходной команды. Об этом сообщает The Hill.

Макмехон считалась главным претендентом на должность министра торговли, но ожидается, что Трамп назначит министром торговли Говарда Лутника.

Как известно, она возглавляла Администрацию малого бизнеса в первый срок Трампа.

NYT указывает, что 76-летняя Макмехон является давней союзницей Трампа и была среди его первых доноров накануне победы на выборах в 2016 году. Макмехон не похожа на традиционных кандидатов на должность министра образования, ведь не имеет педагогического опыта и профессионального опыта управления образовательной политикой, за исключением назначения в 2009 году в совет по вопросам образования штата Коннектикут, где он проработал чуть больше года, добавляет издание.

Во время первого срока Трамп уделял мало внимания вопросам образования, но в этом году он активно упоминал эту сферу во время своей предвыборной кампании. Как говорят эксперты, министру образования в администрации Трампа придется взять на себя большие обязательства, поскольку республиканец намекал на несколько вариантов планов по этому ведомству.

Издание рассказывает, что Трамп хотел закрыть Министерство образования, хотя, по мнению некоторых консерваторов, более реалистичным вариантом выглядит то, что он попытается использовать ведомство для продвижения образовательной программы. Закрытие министерства потребует одобрения Конгресса, а это очень маловероятно. Образовательная политика определяется штатами и местными школьными советами, но федеральный департамент играет немаловажную роль.

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