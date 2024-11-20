Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп висуне інвестора Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі

07:54, 20 листопада 2024
Обраний президент США має намір призначити американського інвестора та мільярдера Говарда Лутніка міністром торгівлі у своїй адміністрації.
Дональд Трамп висуне інвестора Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обраний президент Дональд Трамп має намір висунути мільярдера Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Вказується, що Міністерство торгівлі відіграватиме ключову роль у впровадженні мит, які Трамп пообіцяв запровадити — і Лутнік активно його підтримує.

За даними, Трамп спочатку розглядав Лутніка як одного з основних претендентів на посаду міністра фінансів, на підтримку його кандидатури висловлювався підприємець Ілон Маск. Однак республіканець нібито «роздратувався» тим, наскільки активно Лутнік намагається отримати посаду голови фінансового відомства, і відмовився від цієї ідеї, вирішивши висунути його на посаду міністра торгівлі, стверджує джерело.

Axios наголошує, що Лутнік відкрито підтримує намір Трампа посилити торгове мито.

Як зазначає портал, Лутнік є видним підприємцем, інвестором, головою ради директорів та генеральним директором інвестиційної фірми Cantor Fitzgerald.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До закону про бюджет внесли норму про доплату суддям місцевих судів 10,5 тисяч грн, але вона не запрацює без окремого закону

Закон про бюджет передбачає можливість доплати суддям першої інстанції, проте для цього потрібно буде ухвалити окремий закон.

У держбюджеті 2025 року зростуть видатки на антикорупційні органи

Фінальна редакція закону про бюджет 2025 року передбачає зростання видатків на НАБУ, НАЗК, ВАКС і САП.

Єврокомісія констатувала ріст погроз і переслідування журналістів в Україні: як бездіяльність прокуратури загрожує вступу до ЄС

Бездіяльність прокуратури і зокрема Офісу Генпрокурора у питанні розслідування тиску правоохоронців на редакції медіа безпосередньо загрожує переговорам України про вступ до ЄС.

МВФ чекає, що Україна прискориться з призначенням очільників Бюро економічної безпеки та Митної служби за участі міжнародних експертів

Україна повинна створити Вищий суд з питань публічно-правових спорів за участі міжнародних експертів, а також призначити керівництво БЕБ і Державної митної служби за участі міжнародних експертів, щоб отримати гроші від МВФ.

Невідомий зламав DVD-диск з основним доказом у справі про державну зраду – апеляційний розгляд під загрозою

Випадків пошкодження DVD з доказами у справах стає дедалі більше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва