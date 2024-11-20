Дональд Трамп висуне інвестора Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі

Обраний президент США має намір призначити американського інвестора та мільярдера Говарда Лутніка міністром торгівлі у своїй адміністрації.

Обраний президент Дональд Трамп має намір висунути мільярдера Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Вказується, що Міністерство торгівлі відіграватиме ключову роль у впровадженні мит, які Трамп пообіцяв запровадити — і Лутнік активно його підтримує.

За даними, Трамп спочатку розглядав Лутніка як одного з основних претендентів на посаду міністра фінансів, на підтримку його кандидатури висловлювався підприємець Ілон Маск. Однак республіканець нібито «роздратувався» тим, наскільки активно Лутнік намагається отримати посаду голови фінансового відомства, і відмовився від цієї ідеї, вирішивши висунути його на посаду міністра торгівлі, стверджує джерело.

Axios наголошує, що Лутнік відкрито підтримує намір Трампа посилити торгове мито.

Як зазначає портал, Лутнік є видним підприємцем, інвестором, головою ради директорів та генеральним директором інвестиційної фірми Cantor Fitzgerald.

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