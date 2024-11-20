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Дональд Трамп выдвинет инвестора Говарда Лутника на должность министра торговли

07:54, 20 ноября 2024
Избранный президент США намерен назначить американского инвестора и миллиардера Говарда Лутника министром торговли в своей администрации.
Дональд Трамп выдвинет инвестора Говарда Лутника на должность министра торговли
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Избранный президент Дональд Трамп намерен выдвинуть миллиардера Говарда Лутника на должность министра торговли. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Указывается, что Министерство торговли будет играть ключевую роль в внедрении пошлин, которые Трамп пообещал ввести — и Лутник активно его поддерживает.

По данным, Трамп сначала рассматривал Лутника как одного из основных претендентов на должность министра финансов, в поддержку его кандидатуры высказывался предприниматель Илон Маск. Однако республиканец якобы «разозлился» тем, насколько активно Лутник пытается получить должность главы финансового ведомства, и отказался от этой идеи, решив выдвинуть его на должность министра торговли, утверждает источник.

Axios отмечает, что Лутник открыто поддерживает намерение Трампа усилить торговую пошлину.

Лутник является видным предпринимателем, инвестором, председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald.

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