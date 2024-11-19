Я понимаю только прямые контакты, а команды «наладят процессы», — Зеленский о коммуникации с Трампом

Президент Украины уверен, что его команда «наладит процессы» с командой избранного президента США.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его команда «наладит процессы» с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он отметил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

«Контакты с Дональдом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды, у них есть свои контакты. Какие-либо неофициальные на данный момент голоса, звучащие в СМИ, я не воспринимаю. Что касается процесса налаживания контакта между нашими командами, уверен он будет», — рассказал Президент.

Владимир Зеленский также сообщил о предстоящей командировке главы Офиса Президента Андрея Ермака в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.