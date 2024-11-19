Практика судов
  1. В Украине

Я понимаю только прямые контакты, а команды «наладят процессы», — Зеленский о коммуникации с Трампом

21:22, 19 ноября 2024
Президент Украины уверен, что его команда «наладит процессы» с командой избранного президента США.
Я понимаю только прямые контакты, а команды «наладят процессы», — Зеленский о коммуникации с Трампом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его команда «наладит процессы» с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он отметил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

«Контакты с Дональдом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды, у них есть свои контакты. Какие-либо неофициальные на данный момент голоса, звучащие в СМИ, я не воспринимаю. Что касается процесса налаживания контакта между нашими командами, уверен он будет», — рассказал Президент.

Владимир Зеленский также сообщил о предстоящей командировке главы Офиса Президента Андрея Ермака в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект, обязывающий говорить по-украински на перерывах в школе

На всей территории школы ученики, их родители и учителя будут обязаны общаться на украинском языке – подкомитет одобрил законопроект Натальи Пипы.

Владимир Зеленский анонсировал перезапуск дипломатической службы и перемены в посольствах

«До конца года будут проведены замены в корпусе послов Украины, особое внимание уделяем государствам G7+», – отметил Владимир Зеленский в своем выступлении в парламенте.

Кандидаты на должности членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по квоте Омбудсмена: известны претенденты

На должности членов КДКП претендуют бывшая глава Конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, адвокат и земляк Дмитрия Лубинца.

Владимир Зеленский анонсировал для украинцев до 25 лет систему контрактов на военную службу и упрощение кадрового продвижения

Президент Владимир Зеленский отметил, что снижение мобилизационного возраста не готовится, но для граждан до 25 лет будет действовать система контрактов, а также планируется ввести кадровое продвижение без привязки званий к должностям.

Парламент утвердил смету Верховной Рады на 2025 год – норма расходов на одного депутата составит 2,28 млн грн в год

Объем финансирования на оплату труда народных депутатов и их помощников-консультантов в 2025 году вырастет на 26,2%, но должностные оклады депутатов не изменятся.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду