В Хмельницкой области судили лесничего, по вине которого дерево травмировало человека

Местный житель получил открытую черепно-мозговую травму.

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В Хмельницкой области суд приговорил к 2 годам лишения свободы 66-летнего бывшего лесничего, по вине которого житель Шепетовщины получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Событие произошло в ноябре 2021 года в лесном массиве между селами Курьянки и Малые Калетинцы Белогорской ОТГ.

Обвиняемый работал лесником в лесохозяйственном коммунальном предприятии. В тот день он проводил лесосечные работы и попросил помочь в этом своего знакомого, не являвшегося работником предприятия.

Во время сруба сухая ветка с дерева упала потерпевшему прямо на голову. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.