На Хмельниччині судили лісничого, з провини якого дерево травмувало людину

Місцевий мешканець отримав відкриту черепно-мозкову травму.

На Хмельниччині суд присудив 2 роки позбавлення волі 66-річному колишньому лісничому, з вини якого мешканець Шепетівщини отримав відкриту черепно-мозкову травму. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Подія сталась у листопаді 2021 року у лісовому масиві, що знаходиться між селами Кур’янки та Малі Калетинці Білогірської ОТГ.

Обвинувачений працював лісником у лісогосподарському комунальному підприємстві. Того дня він проводив лісосічні роботи і попросив допомогти у цьому свого знайомого, який не являвся працівником підприємства.

Під час зрубу суха гілка з дерева впала потерпілому просто на голову. В результаті чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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