Невідомий зламав DVD-диск з основним доказом у справі про державну зраду – апеляційний розгляд під загрозою

Випадків пошкодження DVD з доказами у справах стає дедалі більше.

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Черговий неприємний для судової влади інцидент зафіксовано днями у місті Кривій Ріг.

Як повідомили до Вищої ради правосуддя судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Ольга Чайкіна, Наталя Вікторович та Роман Скотар, на розгляді колегії суддів перебувала справа за обвинуваченням громадянина Олександра Горбенко.

Олександр Горбенко обвинувачується у вчиненні правопорушень, за яке передбачена відповідальність згідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Згідно до матеріалів кримінальної справи, у лютому-квітні 2022 року Олександр Горбенко пересилав представнику РФ інформацію про місця розташування блокпостів, укріплень, місць дислокації українських військових підрозділів поблизу міст Маріуполь, Запоріжжя та Кривій Ріг.

Крім того, Олександр Горбенко придбав у невстановленої особи гранату Ф-1, запал дистанційної дії типу УЗРГМ-2 та 55 патронів калібру 5,45 мм.

24 квітня 2022 року Олександр Горбенко був затриманий співробітниками СБУ у місті Кривій Ріг. Під час обшуку автомобіля ИЖ-412, у громадянина були вилучені граната, набої і головне – мобільний телефон ZTE з відповідною перепискою з абонентом з РФ.

Процес обшуку та вилучення набоїв і телефону був зафіксований на відео.

14 жовтня 2024 року Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу визнав Олександра Горбенка винним та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

Однак 28 жовтня працівники апарату суду виявили, що диск – DVD-R з основним доказом у справі, на якому зафіксовано обшук Олександра Горбенко 24 квітня 2022 року, пошкоджено – диск має тріщину. При цьому вказаний диск відтворювався у судовому засіданні ще у квітні 2023 року, а після цього він був поміщений у окремий конверт та разом з іншими матеріалами судової справи зберігався у сейфі в суді.

З матеріалами кримінального провадження після цього ознайомлювався лише адвокат Олександра Горбенко за участю секретаря судового засідання.

У підсумку колегія суддів оглянула DVD-R та дійшла висновку, що подальше відтворення його неможливе через пошкодження. Відтак, відтворити відеозапис у апеляційній та касаційній інстанціях вже буде неможливо.

У своєму повідомленні до ВРП, судді вказали, що зламати диск випадково неможливо, до того ж він зберігався у належних умовах. Інші диски з матеріалів вказаної кримінальної справи пошкоджені не були.

На думку колегії суддів, DVD-R умисно пошкодила невідома особа з метою вплинути на майбутнє рішення суду апеляційної інстанції.

«Станом на 7 листопада 2024 року вирок не набрав законної сили, надійшли апеляційні скарги, справа має бути скерована для розгляду апеляційних скарг до Дніпровського апеляційного суду з пошкодженим доказом, який покладено в основу обвинувального вироку. Пошкодження доказів у справі є нічим іншим як перешкоджання виконанню суддями своїх службових обов’язків та намагання вплинути на майбутнє рішення апеляційної інстанції під час розгляду апеляційних скарг на судове рішення»,- вказали судді у повідомленні до Ради правосуддя.

Колегія суддів також вважає, що дії невідомої особи підпадають під ч. 1 ст. 376 (втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

Тепер розібратися у ситуації, що виникла у Дзержинському райсуді міста Кривого Рогу має Вища рада правосуддя.

Зазначимо, що пошкодження DVD-R з відео доказами у провадженнях різної категорії не є рідкісним явищем в Україні.

Так, у вересні та жовтні 2024 року про аналогічні випадки повідомили районні суди, розташовані в Одесі та Івано-Франківській області.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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