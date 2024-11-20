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Володимир Зеленський запропонував визначити чітку процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження і вилучення майна в умовах воєнного стану

09:30, 20 листопада 2024
Президент Володимир Зеленський ветував закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі, натомість пропонує визначити чітку і послідовну процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану.
Володимир Зеленський запропонував визначити чітку процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження і вилучення майна в умовах воєнного стану
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 21 серпня прийняла закон, яким встановила порядок примусового відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області. Йдеться про законопроект 9549, який передбачає, що про прийняте рішення про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна Закарпатська обласна держадміністрація протягом 5 днів повідомляє власників об’єктів, які передбачається відчужити.

При цьому належним підтвердженням повідомлення власника земельної ділянки, будинку про те, що їх збираються примусово вилучити, пропонувалося вважати також і день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання.

Також в законі записали, що не допускається оскарження до суду або адміністративного органу рішень Закарпатської ОДА про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна.

Президент Володимир Зеленський ветував даний закон. Його буде направлено на доопрацювання і повторно внесено на розгляд парламенту.

Разом з тим, у пропозиціях Президента до цього закону передбачається завдання удосконалити законодавство з питань примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури з урахуванням балансу публічних і приватних інтересів, а також необхідності додержання прав і законних інтересів громадян, для чого, зокрема:

  • визначити чітку послідовну процедуру прийняття та впровадження рішень щодо примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану;
  • встановити критерії визначення територій та суб'єктів господарювання, для розміщення та провадження господарської діяльності яких допускається примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна;
  • переглянути суб'єктів прийняття рішень з зазначених питань, зокрема, покласти такі повноваження на Кабінет Міністрів України;
  • уточнити порядок переходу у власність держави відчуженого майна, зокрема нерозподілених, невитребуваних земельних ділянок, земельних часток (паїв);
  • передбачити справедливе однакове для всіх власників примусово відчуженого майна відшкодування вартості відчуженого майна (у тому числі конкретизувати методику розрахунку розміру такого відшкодування);
  • встановити гарантії повернення власнику примусово відчуженого майна, що збереглося після закінчення або скасування воєнного стану.

Водночас, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у Верховній Раді раніше анонсований законопроект 12130 про примусове тимчасове позбавлення права користування земельними ділянками власників і землекористувачів для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Так, закон про правовий режим воєнного стану доповнюється новими повноваженнями військового командування примусово тимчасово позбавляти права користування земельними ділянками власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд для потреб держави та видавати про це відповідні документи.

Згідно пропонованих змін військове командування, у межах території відповідальності якого буде здійснюватися будівництво споруд, визначає місце розташування, конфігурацію та розміри ділянок, необхідних для розміщення таких споруд.

Ці відомості передаються військовим командуванням обласним, Київській міській, районним військовим адміністраціям (державним адміністраціям), військовим адміністраціям населених пунктів, які з’ясовують кадастрові номери земельних ділянок, на яких заплановано будівництво таких споруд, їх площу, відомості про їх власників та землекористувачів.

У разі коли площа ділянки, необхідної для розміщення споруд, становить понад 75% площі земельної ділянки, застосовується примусове тимчасове позбавлення права користування всією земельною ділянкою. У разі коли така площа становить менше 75% площі земельної ділянки, застосовується примусове тимчасове позбавлення права користування частиною такої ділянки.

У разі відсутності особи, у якої відчужується, вилучається майно, чи власника або землекористувача земельної ділянки (її частини), чи їх представників під час складання акта, такий акт складається без їх участі. У такому разі зазначені особи мають право на ознайомлення з актом та отримання його копії, а також копій висновку про вартість майна або кадастрового плану.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 вересня прийняла в цілому як закон законопроект №11335, за яким МВС та Нацполіція зможуть будувати свої установи на землях природних заповідників і лісів.

Автор: Наталя Мамченко

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закон Володимир Зеленський

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Володимир Зеленський запропонував визначити чітку процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження і вилучення майна в умовах воєнного стану

Президент Володимир Зеленський ветував закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі, натомість пропонує визначити чітку і послідовну процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану.

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