Владимир Зеленский предложил определить четкую процедуру принятия решений по принудительному отчуждению и изъятию имущества в условиях военного положения

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе, в то же время предлагает определить четкую и последовательную процедуру принятия решений по принудительному отчуждению или изъятию имущества в условиях военного положения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 21 августа приняла закон, установивший порядок принудительного отчуждения земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области. Речь идет о законопроекте 9549, который предусматривает, что о принятом решении о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества Закарпатская областная госадминистрация в течение 5 дней сообщает владельцам объектов, которые предполагается отчуждать.

При этом надлежащим подтверждением уведомления владельца земельного участка, дома о том, что их собираются принудительно изъять, предлагалось считать также день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства.

Также в законе записали, что не допускается обжалование в суд или административный орган решений Закарпатской ОГА о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества.

Президент Владимир Зеленский ветировал данный закон. Он будет направлен на доработку и повторно внесен на рассмотрение парламента.

Вместе с тем в предложениях Президента к этому закону предусматривается задача усовершенствовать законодательство по вопросам принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры с учетом баланса публичных и частных интересов, а также необходимости соблюдения прав и законных интересов граждан, для чего, в частности:

определить четкую последовательную процедуру принятия и внедрения решений по принудительному отчуждению или изъятию имущества в условиях военного положения;

установить критерии определения территорий и хозяйствующих субъектов, для размещения и осуществления хозяйственной деятельности которых допускается принудительное отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества;

пересмотреть субъектов принятия решений по указанным вопросам, в частности, возложить такие полномочия на Кабинет Министров Украины;

уточнить порядок перехода в собственность государства отчужденного имущества, в частности, нераспределенных, неистребованных земельных участков, земельных долей (паев);

предусмотреть справедливое одинаковое для всех собственников принудительно отчужденное имущество возмещение стоимости отчужденного имущества (в том числе конкретизировать методику расчета размера такого возмещения);

установить гарантии возврата владельцу принудительно отчужденного имущества, сохранившегося после окончания или отмены военного положения.

В то же время, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде ранее анонсированный законопроект 12130 о принудительном временном лишении права пользования земельными участками собственников и землепользователей для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Так, закон о правовом режиме военного положения дополняется новыми полномочиями военного командования принудительно временно лишать права пользования земельными участками собственников, землепользователей земельных участков частной формы собственности для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений для нужд государства и выдавать об этом соответствующие документы.

Согласно предлагаемым изменениям, военное командование, в пределах территории ответственности которого будет осуществляться строительство сооружений, определяет местоположение, конфигурацию и размеры участков, необходимых для размещения таких сооружений.

Эти сведения передаются военным командованием областным, Киевской городской, районным военным администрациям (государственным администрациям), военным администрациям населенных пунктов, выясняющих кадастровые номера земельных участков, на которых запланировано строительство таких сооружений, их площадь, сведения об их владельцах и землепользователях.

В случае когда площадь участка, необходимого для размещения сооружений составляет более 75% площади земельного участка, применяется принудительное временное лишение права пользования всем земельным участком. В случае, когда такая площадь составляет менее 75% площади земельного участка, применяется принудительное временное лишение права пользования частью такого участка.

В случае отсутствия лица, у которого отчуждается, изымается имущество, собственника или землепользователя земельного участка (его части), или их представителей при составлении акта, такой акт составляется без их участия. В таком случае эти лица имеют право на ознакомление с актом и получение его копии, а также копий заключения о стоимости имущества или кадастрового плана.

Напомним, Верховная Рада 4 сентября приняла в целом как закон законопроект №11335, согласно которому МВД и Нацполиция смогут строить свои учреждения на землях природных заповедников и лесов.

Автор: Наталя Мамченко

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