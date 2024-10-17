Кабмин внес в Раду законопроект о принудительном лишении права пользования земельными участками собственников и землепользователей для строительства военных сооружений

Правительство предлагает принудительно временно лишать права пользования собственников, землепользователей земельных участков частной формы собственности для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде ранее анонсированный законопроект 12130 о принудительном временном лишении права пользования земельными участками собственников и землепользователей для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Так, закон о правовом режиме военного положения дополняется новыми полномочиями военного командования принудительно временно лишать права пользования земельными участками собственников, землепользователей земельных участков частной формы собственности для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений для нужд государства и выдавать об этом соответствующие документы.

Согласно предлагаемым изменениям, военное командование, в пределах территории ответственности которого будет осуществляться строительство сооружений, определяет местоположение, конфигурацию и размеры участков, необходимых для размещения таких сооружений.

Эти сведения передаются военным командованием областным, Киевской городской, районным военным администрациям (государственным администрациям), военным администрациям населенных пунктов, выясняющих кадастровые номера земельных участков, на которых запланировано строительство таких сооружений, их площадь, сведения об их владельцах и землепользователях.

В случае когда площадь участка, необходимого для размещения сооружений составляет более 75% площади земельного участка, применяется принудительное временное лишение права пользования всем земельным участком. В случае, когда такая площадь составляет менее 75% площади земельного участка, применяется принудительное временное лишение права пользования частью такого участка.

В случае отсутствия лица, у которого отчуждается, изымается имущество, собственника или землепользователя земельного участка (его части), или их представителей при составлении акта, такой акт составляется без их участия. В таком случае эти лица имеют право на ознакомление с актом и получение его копии, а также копий заключения о стоимости имущества или кадастрового плана.

Проект направлен в Раду за подписью министра обороны Рустема Умерова. Как указано, он разработан Минобороны во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля от 15.02.2024 по урегулированию вопроса изъятия (выкупа) земельных участков частной формы собственности, на которых построено (запланировано строительство) военных сооружений.

В пояснительной записке указано, что во время согласительного совещания 16.07.2024 представитель Минагрополитики отметил, что законопроект не поддерживается в связи с тем, что не содержит норм в соответствии с какими владельцами земельных участков частной формы собственности, на которых построено (запланировано строительство) военные сооружения и оборонные рубежи, будет предоставляться компенсация за их использование для указанных нужд. Письмом от 19.07.2024 Минагрополитики предоставило предложения, суть которых предусматривает дополнение проекта нормами об обязанности уплачивать ежегодно владельцам земельных участков или землепользователям возмещение убытков в размере 12% нормативно денежной оценки единицы площади пашни (по соответствующей области) пропорционально площади земельных участков Государственный бюджет. Соответственно проведенным Минобороны расчетов ежегодная потребность средств на возмещение ущерба владельцам и пользователям земельных участков (при учете предложений Минагрополитики) составляет:

для уже построенных сооружений – 356,6 млн грн,

для спланированных к строительству сооружений – 772,1 млн. грн.,

вместе – 1,128 млрд грн.

Впрочем, Минфином не поддержаны указанные предложения, ведь средства на эти цели не предусмотрены в Государственном бюджете на 2024 год, а также в Бюджетной декларации на 2025–2027 годы.

В свою очередь, по результатам экспертизы на соответствие обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, в том числе международно-правовым, и праву Европейского Союза (acquis ЕС), проведенной Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина, установлено, что вывод о соответствии может быть сделано с учетом экспертизы проекта Министерством юстиции на соответствие положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского суда по правам человека.

Напомним, Верховная Рада 4 сентября приняла в целом как закон законопроект №11335, согласно которому МВД и Нацполиция смогут строить свои учреждения на землях природных заповедников и лесов.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 21 августа приняла закон, установивший порядок принудительного отчуждения земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области. Речь идет о законопроекте 9549, поддержанном 228 депутатами.

Автор: Наталья Мамченко

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