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Какой штраф применяется за трудоустройство иностранца без разрешения

08:30, 18 октября 2024
Гоструда напоминает, что трудоустройство иностранца без разрешения на применение его труда влечет наложение штрафа от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Какой штраф применяется за трудоустройство иностранца без разрешения
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает, какой штраф применяется за трудоустройство иностранца без разрешения.

Отмечается, что в случае применения работодателем труда иностранцев или лиц без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса предоставления статуса беженца с юридического лица или физического лица - предпринимателя:

- на условиях трудового или иного договора без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства, взимается штраф за каждое лицо в двадцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной к моменту выявления нарушения;

- на других условиях, чем предусмотренные указанным разрешением, или другим работодателем, взимается штраф за каждое лицо в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

На должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физических лиц - предпринимателей за допуск к работе иностранца или лица без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса предоставления статуса беженца, на условиях трудового договора (контракта) ) без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства влечет наложение штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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