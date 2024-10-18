Гоструда напоминает, что трудоустройство иностранца без разрешения на применение его труда влечет наложение штрафа от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает, какой штраф применяется за трудоустройство иностранца без разрешения.

Отмечается, что в случае применения работодателем труда иностранцев или лиц без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса предоставления статуса беженца с юридического лица или физического лица - предпринимателя:

- на условиях трудового или иного договора без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства, взимается штраф за каждое лицо в двадцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной к моменту выявления нарушения;

- на других условиях, чем предусмотренные указанным разрешением, или другим работодателем, взимается штраф за каждое лицо в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

На должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физических лиц - предпринимателей за допуск к работе иностранца или лица без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса предоставления статуса беженца, на условиях трудового договора (контракта) ) без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства влечет наложение штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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