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Який штраф застосовується за працевлаштування іноземця без дозволу

08:30, 18 жовтня 2024
Держпраці нагадує, що працевлаштування іноземця без дозволу на застосування його праці тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Який штраф застосовується за працевлаштування іноземця без дозволу
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомляє, який штраф застосовується за працевлаштування іноземця без дозволу.

Зазначається, що у разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця з юридичної особи або фізичної особи - підприємця:

  • на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;
  • на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

На посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців за допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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