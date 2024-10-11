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Закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе направят на подпись Президенту

14:50, 11 октября 2024
Народные депутаты решили не отменять голосование за закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатья
Закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе направят на подпись Президенту
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На рассмотрение Верховной Рады 11 октября были вынесены проекты постановлений об отмене голосования за закон, запрещающий обжалование в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 21 августа приняла закон, которым установила порядок принудительного отчуждения земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области. Речь идет о законопроекте 9549, поддержанном 228 депутатами.

По новому закону о принятом решении о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества Закарпатская областная госадминистрация в течение 5 дней уведомляет владельцев объектов, которые предполагается отчуждать.

При этом надлежащим подтверждением уведомления владельца земельного участка, дома о том, что их собираются принудительно изъять, будет считаться также день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства.

В случае если в течение 45 дней со дня вступления в силу решения Закарпатской ОГА от собственника земельного участка или иного объекта недвижимого имущества не поступило заявление о предоставлении согласия на продажу такого имущества, Закарпатская ОГА может принять решение о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества.

В законе также записали, что обжалование в суд или административный орган решений Закарпатской ОГА о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества, о принудительном отчуждении не допускается.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что норма о запрете обжалования таких действий в суд шокирует.

В парламент были внесены ряд постановлений, чтобы отменить голосование за данный закон. Впрочем, 11 октября они не набрали достаточное количество голосов.

Таким образом, закон будет направлен на подпись Президенту.

Вместе с тем, не исключено, что Президент наложит на него вето.

Автор: Наталья Мамченко

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