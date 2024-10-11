Закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі направлять на підпис Президенту

Народні депутати вирішили не скасовувати голосування за закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпаття.

На розгляд Верховної Ради 11 жовтня були винесені проекти постанов про скасування голосування за закон, яким забороняється оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 21 серпня прийняла закон, яким встановила порядок примусового відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області. Йдеться про законопроект 9549, який підтримали 228 депутатів.

За новим законом про прийняте рішення про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна Закарпатська обласна держадміністрація протягом 5 днів повідомляє власників об’єктів, які передбачається відчужити.

При цьому належним підтвердженням повідомлення власника земельної ділянки, будинку про те, що їх збираються примусово вилучити, буде вважатися також і день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання.

У разі якщо протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням Закарпатської ОДА від власника земельної ділянки чи іншого об'єкта нерухомого майна не надійшла заява про надання згоди на продаж такого майна, Закарпатська ОДА може прийняти рішення про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна.

В законі також записали, що оскарження до суду або адміністративного органу рішень Закарпатської ОДА про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна, про примусове відчуження не допускається.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що норма про заборону оскарження таких дій до суду є шокуючою.

До парламенту була внесена низка постанов, аби скасувати голосування за даний закон. Втім, 11 жовтня вони не набрали достатньої кількості голосів.

Таким чином, закон буде направлено на підпис Президенту.

Разом з тим, не виключено, що Президент накладе на нього вето.

Автор: Наталя Мамченко

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